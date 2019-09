L'ouragan Lorenzo devrait épargner la Bretagne

Pas de panique... La Bretagne devrait être épargnée par le cyclone Lorenzo. L'ouragan le plus puissant jamais observé dans cette zone de l'Atlantique perd de la vitesse et va diminuer d'intensité avant de toucher les côtes bretonnes.

L'ouragan est rétrogradé et les pluies et le vent qui toucheront la Bretagne seront donc atténués.

Brest, France

Lorenzo est l'ouragan le plus puissant jamais observé dans cette zone de l'Atlantique. Il est classé en catégorie 5 (la plus forte) et certains modèles de prévisions faisaient craindre une tempête à la fin de la semaine en Bretagne, après son passage sur les Açores et en Angleterre.

L'ouragan va s'atténuer avant de frapper la Bretagne

Michel Aïdonidis, de Météo France Brest-Guipavas, affirme que même s'il arrive sur la Bretagne, il sera très atténué : _"Il y aura un peu de vent qui va souffler, et des précipitations._Pour la fin de semaine en Bretagne, ce sera un temps couvert et pluvieux, avec un vent modéré de sud ouest à Ouest, avec des rafales autour des 50 à 70km/h. Néanmoins, je préconise de suivre de près l'évolution car selon l'emplacement exacte de la dépression il pourrait y avoir par endroit des vents assez forts. Mais on aura pas de cyclone qui va débouler sur la pointe bretonne".