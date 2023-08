L'ouverture du Little Festival à Capbreton reportée en raison de la météo

La soirée d'ouverture du Little Festival à Capbreton a été annulée en raison du risque de vagues et submersion (ici la soirée d'ouverture 2022).

"La prudence doit l'emporter", se désolent les organisateurs du Little Festival, ce mardi après-midi sur leur page Facebook. La tempête estivale et le risque de vagues et submersion sur la côte landaise les ont poussés à annuler la soirée d'ouverture gratuite du Little Festival, festival de musiques électroniques, qui devait avoir lieu sur l'esplanade de la Liberté de Capbreton. Ils donnent rendez-vous ce mercredi soir au Tube, à Seignosse, pour le début des festivités.

"Cette décision a été prise de concert avec les autorités en raison du fort risque de submersion du site", explique le Little Festival, dont la 5e édition se tient jusqu'à ce dimanche 6 août entre Capbreton, Seignosse et Hossegor. "Notre priorité absolue et de garantir la sécurité de notre public, artistes, bénévoles, staff et partenaires". Ce mercredi soir, au programme : Yuksek, E Darta, Gogo Green, Linoa et Remi Siku.

L'an dernier le festival avait rassemblé 12 000 personnes sur les cinq jours.