L'Yonne est placée en vigilance orange aux orages et pluie-inondations par Météo France ce dimanche 27 juin

Météo France place désormais 19 départements en vigilance orange aux orages. Sept d'entre eux, dont l'Yonne, le sont aussi pour un risque de pluie-inondations. Il pourrait tomber jusqu'à 60 mm en quelques heures, sur des sols déjà gorgés d'eau.

Ce dimanche 27 juin le temps va être à l'orage dans notre département et dans une bonne partie de la Bourgogne Franche-Comté. Météo France place notre département en vigilance jaune aux orages pour la journée, et en vigilance orange dès 22 heures. Nous sommes également placés en vigilance pluie-inondation à partir de 22 heures ce dimanche soir.

Chutes de grêle et fortes rafales de vent

En cours de journée, des pluies et des orages vont encore se déclencher en de nombreuses régions, détaille Météo France. Des orages isolés mais localement forts, avec des chutes de grêle et de fortes rafales de vent éclateront dès le début d'après-midi de l'Auvergne au Lyonnais et au Jura puis remonteront ensuite vers le nord-est du pays. Ensuite, ce soir, d'autres orages parfois forts remonteront sur le sud-ouest à partir des Pyrénées. Ils vont s'intensifier et se généraliser au fil des heures en gagnant les départements mis en vigilance orange. Ils donneront d'abord de fortes averses, localement de la grêle, et une forte activité électrique, accompagnées de quelques rafales de vent voisines de 60 à 70 km/h. Puis ils seront suivis d'un épisode pluvieux important et persistant. Les cumuls de précipitations associés à ce système pluvio-orageux seront de l'ordre de 30 à 50 mm en quelques heures, et même 60 mm par endroits. Ils se produiront parfois sur des sols déjà gorgés d'eau.Cet épisode devrait s'estomper en fin de nuit de dimanche à lundi.

Dans l'Yonne deux épisodes orageux : cet après-midi puis cette nuit

Concrètement dans l'Yonne, selon le bulletin de Météo France, un premier épisode orageux est attendu dans l'après-midi, avec par endroit des averses de grêles. Il sera suivi d'un moment pluvieux dans la soirée. Un deuxième épisode orageux avec des averses de grêles est attendu lui en deuxième partie de soirée et dans la nuit. Des rafales de vent sont également prévues entre 45 et 65km/h en particulier en fin d'après-midi et dans le courant de la nuit.

Au total 19 départements sont concernés par cette vigilance orange aux orages : La Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Jura, le Doubs et le Haut-Rhin Lot, de la Corrèze, de la Creuse, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Nièvre et de l'Yonne. 7 départements sont aussi en vigilance orange pour le risque de pluie-inondation l'Allier, la Corrèze, la Creuse, le Lot, la Nièvre, le Puy-de-Dôme et l'Yonne.