Sécheresse : l'Hérault s'en sort plutôt mieux que les autres départements

La période de sécheresse se prolonge dans l'Hérault malgré la pluie qui est tombée mardi. Les restrictions d'usage de l'eau concernent désormais aussi l'Est du département mais le niveaux des nappes phréatiques n'est pas critique.

Hérault, France

Les précipitations tombées mardi, 21 mm à Castanet-le-Haut au dessus de Bédarieux , 11 mm à Montpellier , 7 mm à Béziers, ne changeront rien à la situation préoccupante sur le front de la sécheresse dans l’Hérault. Sur la période juin, juillet, août , l’Hérault a reçu 35 à 65 % de pluie en moins qu'une année normale.

Rien d'alarmant pour les eaux souterraines

On observe une baisse continue des débits des cours d’eau et une forte proportion d’assecs mais les nappes phréatiques se sont plutôt bien tenues. Bien que leurs niveaux soient très bas, elles sont toujours en capacité de répondre aux besoins de la population sachant que le pic estival de prélèvement d'eau est passé.

Météo France ne prévoit plus de précipitations d'ici la fin du mois, les limitations d'usage de l'eau décidées par le préfet ne risquent donc pas d'être levées. Depuis quelques jours elle concernent aussi le quart sud est du département.

Premières mesures de restrictions d'eau autour de Montpellier

Le préfet de l’Hérault a décidé des premières limitations d’usages de l’eau à la pointe ouest du département sur les bassins versants de l’Argent Double et de l’Ognon, de l’Aude aval (en cohérence avec les mesures prises par le préfet de l’Aude), et sur la partie Est, à savoir sur les bassins versants de la lagune de l’étang de l’Or et du secteur Lez-Mosson Etangs Palavasiens (hors fleuve Lez soutenu par l’eau du Rhône).

Les principales mesures sont :

Interdiction 24h/24h : le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.

le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert. Interdiction de 8h à 20h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés, des jardins potagers ou d’agrément)

: l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés, des jardins potagers ou d’agrément) Strictement réglementé par les dispositifs spécifiques prévus en cas de sécheresse dans le cadre de leur autorisation: le fonctionnement des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE), des stations d’épuration, des plans d’eau, des activités économiques, commerciales et industrielles, associations hydrauliques agricoles (ASA), …

Sur les 3/4 du département (les bassins versants du Vidourle, de l’Hérault, la Lergue et sur les affluents de l'Orb (la Mare, le Gravezon, le Jaur et le Vernazobres) des mesures renforcées avaient déjà été prises.

Toutes les informations sur le site internet de la préfecture : l’arrêté préfectoral, la carte détaillée des zones concernées, les mesures.