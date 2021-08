La base de loisirs de la Madine durement touchée par les orages

Fin de saison compliquée pour la base de loisirs du lac de Madine, dans la Meuse. Le site a été durement frappé par les orages qui ont traversé la région dans la soirée du samedi 21 août. Des arbres ont été fragilisés par les vents violents. Des structures ont été cassées selon les clichés publiés par des riverains sur les réseaux sociaux.

Heudicourt fermé

Si le site de Nonsard est encore ouvert au public, celui d'Heudicourt est fermé, au moins jusqu'à demain. Joint au téléphone, Xavier Amayenc, responsable du parcours accrobranches du lac de Madine, ne cache pas son désarroi :

"Plein de branches par terre, de grosses branches tombées, des structures ne sont plus pratiquables. Maintenant, c'est nettoyage, maintenance, vérification des parcours. Essayer de faire le site un peu propre pour potentiellement rouvrir le plus tôt possible."

Une tuile qui tombe après une saison déjà rendue difficile par la météo capricieuse et la crise sanitaire.