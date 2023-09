La Bretagne a connu son mois de septembre le plus chaud jamais mesuré

Tous les relevés de Météo Bretagne le confirment, la Bretagne n'avait jamais enregistré un mois de septembre aussi chaud depuis que les relevés météorologiques existent. Le mois de septembre 2023 a même été plus chaud que juillet et août qui ont été, il est vrai, des mois plutôt maussades.

Très chaud, de Brest à Rennes

Durant le mois de septembre, la ville de Brest a enregistré une moyenne des températures maximales de 22,6 °C alors que la norme est de 19,3 degrés. À Rennes, la moyenne a été de 26,2 °C contre une norme à 21°9. Saint-Brieuc n'est pas en reste non plus, la moyenne est située à 23°3 contre des normales saisonnières de 19°5. Le pic a été enregistré le 9 septembre avec un mercure au plus haut partout : 35°1 à Rennes, 32°4 à Vannes, 31°6 à Dinard, 31°5 à Saint-Brieuc, 29°3 à Brest et 28° à Quimper.

"La Bretagne a bénéficié d'un flux de sud à sud-ouest", détaille Sébastien Decaux, prévisionniste à Météo Bretagne, "15 journées sur le mois ont dépassé les 25 degrés, ce qui est inédit". En revanche, la pluviométrie est restée légèrement inférieure à la normale avec des pluies orageuses concentrées sur deux jours, les 20 et 21 septembre.

Plusieurs nuits tropicales

Un autre phénomène exceptionnel s'est ressenti, il s'agit des nuits tropicales et certaines iles bretonnes, au climat très océanique, n'ont pas été épargnées. Par exemple à Belle-Ile-en-Mer (Morbihan) pendant quatre nuits, les 4, 5, 7 et 9 septembre, les températures ne sont pas descendues au-dessous des 20 degrés. Le 4 septembre, il faisait même 21,6° en pleine nuit.

Un pic le 9 septembre 2023 - document Météo Bretagne

Un week-end estival

Ces conditions estivales sont de retour ce week-end en Bretagne. Météo Bretagne annonce un temps bien ensoleillé pour cette fin de semaine avec encore des températures très élevées. Dans ce contexte, la température de l'eau est anormalement élevée, 18 à 19 °C pour la Manche et l'Atlantique, soit 1 à 2 degrés de plus que la normale.

