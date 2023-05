La Bretagne a perdu son soleil ? Quel temps pour ce jeudi 4 mai ?

Les lunettes de soleil sont inutiles ce jeudi en Bretagne. Ce jeudi, retour du gris en Bretagne. Sous le parapluie, vous constaterez quelques bonnes averses à caractère orageux. Météo France prévoit un cumul de pluies allant jusqu'à 15 mm pour le Finistère, en particulier la Cornouaille intérieure, 15mm pour le Morbihan surtout dans les Montagnes Noires et 10mm pour les Côtes d'Armor, essentiellement dans l'Argoat. Le Vent de Sud-Ouest sera assez fort par moment avec des rafales atteignant 55 km/h cet après-midi. Températures minimales entre 12 et 13 degrés. Températures maximales entre 15 et 17 degrés.

