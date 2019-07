La Bretagne, la région la plus ensoleillée de France en ce début juillet

Rennes, France

La Bretagne, championne de France pour le nombre d’heures d’ensoleillement en ce début juillet. Le spécialiste météo de France Bleu Armorique, Sébastien Decaux de Météo Bretagne est catégorique. 109 heures de soleil ont été comptabilisées depuis le début du mois à la station de Dinard Pleurtuit. Un record en France. C’est trois fois plus qu’à Biarritz et c’est un peu plus que Montpellier, Nice ou Ajaccio !

Plus de soleil que dans le Sud

Le Nord Ouest de la France vit sous le soleil depuis une dizaine de jours. Les stations de Rennes, Paris, Caen et Alençon sont elles aussi plus ensoleillées que celles du Sud et suivent de très près la station dinardaise. La Bretagne tout comme la Normandie n'ont pas subi les orages contrairement au sud-ouest et au sud qui ont connu de l’instabilité et plus de nébulosité précise Sébastien Decaux.

L'an dernier, Météo Bretagne avait relevé pour Dinard un record historique d’ensoleillement avec un mois de juillet 2018 exceptionnel (301 h). La station de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor avait également battu un record avec 298 h.