La Bretagne passe de la vigilance orange à jaune "neige-verglas" tout le week-end

La situation s'améliore mais la prudence reste de mise sur les routes. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan passent de la vigilance orange à la vigilance jaune "neige-verglas" pour samedi 13 et dimanche 14 février. L'Ille-et-Vilaine reste en vigilance jaune. De légères pluies verglaçantes sont tombées samedi 13 février dans les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le nord du Morbihan.

Dans le Finistère, des températures positives ont permis d'éviter ces pluies verglaçantes, à l'exception des Montagnes Noires où les conditions peuvent être encore difficiles ce samedi après-midi selon Météo Bretagne.

Un risque de verglas persiste donc dans la nuit de samedi à dimanche 14 février mais, selon Météo Bretagne, le dégel sera rapide à partir de dimanche vers 10 heures. Un léger redoux est prévu pour ce dimanche.

Il faut continuer d'être prudent sur les routes. Dans les Côtes d'Armor, les restrictions pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes sur le réseau routier départemental et national restent en vigueur au moins jusqu'à dimanche soir : interdiction de dépassement et abaissement de la vitesse autorisée (-20km/h).

La préfecture rappelle que la circulation reste difficile sur certaines portions du réseau secondaire du département. Ces restrictions sont en vigueur également dans le Finistère samedi 13 février.