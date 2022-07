La Bretagne passe en vigilance rouge canicule

Météo-France place ce dimanche les 4 départements bretons en vigilance rouge canicule. L'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère devraient battre des records de chaleur lundi après-midi.

15 départements de la façade Atlantique, de la Bretagne aux Landes, sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France. Des records de température sont attendus ce lundi dans les 4 départements bretons. Plus de 42 degrés pourraient être enregistrés par endroit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La journée de ce lundi 18 juillet pourrait être la journée la plus chaude de l'histoire en Bretagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon Météo Bretagne, les prévisions de lundi après-midi pulvériseraient tous les records : 35 degrés à Quimper, 39°C à Brest et Carhaix, 40°C à Vannes et Fougères, 41°C à Saint-Brieuc ou encore 42°C à Rennes. Des pointes à 43 degrés sont possibles à Redon et dans le Pays de Retz, toujours selon Météo Bretagne.