La Bretagne placée en vigilance orange vagues-submersion

Les quatre départements bretons sont placés en vigilance orange vagues-submersion par Météo France à partir de ce vendredi matin 6h. Le Finistère et le Morbihan sont déjà en vigilance jaune pour des vents forts et vagues-submersion depuis ce jeudi 16h. Les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine en jaune aussi pour des vents violents .

A Brest, dans le Finistère, la vitesse sera limitée à 70 km/h sur le pont de l'Iroise entre 18h ce jeudi et 7h vendredi matin au moins.