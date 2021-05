Météo : la chaleur de retour cette semaine en Côte-d'Or, les orages aussi !

En Côte-d'Or, le hameau de "La chaleur" entre Sombernon et Vitteaux se retrouve à nouveau au top de l'actualité météo cette semaine. Les températures s'envolent enfin après un mois de mai frais et pluvieux. Le beau temps reprend la main et nous apporte aussi de la chaleur avec jusqu'à 27 degrés attendus sous abris, et donc beaucoup plus en plein soleil. C'est dans le Nord Côte-d'Or que les températures seront les plus chaudes.

Les prévisions de Météo France pour l'après-midi du 1er juin en Côte-d'Or - Météo France

Profitons en car ces chaleurs vont nous apporter aussi des orages à partir de mercredi après-midi, selon Météo France. Là encore, c'est le Nord de la Côte-d'Or qui devrait être le plus concerné par cette dégradation selon les prévisionnistes.

Les prévisions de Météo France pour l'après-midi du mercredi 2 juin en Côte-d'Or - Météo France