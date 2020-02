La chaleur hivernale pose des problèmes dans les stations de ski

Les touristes sont nombreux sur les pistes de Valberg. Mais pour certains, la qualité n'est pas au rendez-vous : "Il fait trop chaud, la neige c'est que de la neige de culture ... il n'a pas neigé depuis décembre", résumé Francis venu pour la journée avec son frère. Après de grosses chutes en fin d'année dernière, la neige naturelle n'a été vue qu'une fois pendant le mois de janvier. De quoi obliger les canons à neige à tourner.

Diversification des activités

"Ca fait 39 saisons que je suis là, il y a toujours des saisons avec beaucoup de neige, et d'autres où il y en a moins", relativise Bernard Ducati, le directeur du domaine skiable. Ce lundi 24 février, on compte 60cm de neige au sommet et 30 pistes sur 42 ouvertes : "comme l'an passé à peu près, détaille Bernard Ducati. On avait eu des températures élevées en février également."

17 degrés sur le front de neige de Valberg © Radio France - Maxime Fayolle

De plus en plus, les touristes diversifient leurs activités : "ils viennent pour faire du ski, mais aujourd'hui on leur propose d'autres choses", explique Oriane Mathiaud, responsable de l'office de tourisme. Parmi les nouveautés : du vélo à grosses roues cloutées pour rouler un peu partout sur la station ou encore un escape game. De quoi profiter des vacances même si la neige n'est pas toujours au rendez-vous.