La Charente frappée par de violents orages, les pompiers sur tous les fronts

Plus de 2800 impacts de foudre ont été relevés, des orages parfois accompagnés de grêlons et de fortes rafales de vent. Les pompiers charentais ont effectué plus de 200 interventions pour des toitures endommagées et des caves inondées. Tout comme le hall de la gare SNCF d'Angoulême.