La Charente frôle les 6m20, les habitants des communes sinistrées font preuve d'une grande solidarité

La crue de la Charente arrive presque à son maximum, 6m20 sont attendus lundi matin et tous espèrent que le niveau se stabilisera ensuite. Plus de 300 personnes ont été évacuées en Charente-Maritime depuis le début de la crue et les riverains font preuve d'une solidarité à toute épreuve.

"On espérait pouvoir rester un peu plus longtemps, surtout que la maison n'est pas encore inondée mais on voyait l'eau monter et on a dû se résigner" se désole Céline, 85 ans alors que les pompiers arrivent devant chez elle. Sur la commune des Gonds, 46 personnes ont été évacuées comme Céline et Robert, son mari.

"Madame, c'est moi qui vais vous prendre en charge, je vais vous porter" lui explique un pompier. Et c'est à dos de pompier que Céline fera le trajet jusqu'au bout de la rue inondée.

Juste à coté, à Saintes, plus de 240 personnes ont été évacuées. Dont les grands-parents d'Alessio. Il vivent rue de Taillebourg. Le petit garçon a tenu à remercier les pompiers et est venu leur apporter un dessin en main propres à la caserne. Une attention qui touche les équipes, le dessin sera affiché pour que "tout le monde le voit" assure le pompier qui a réceptionné le cadeau.

Les accès à Courcoury coupés

A Courcoury, plus personne ne peut entrer ni sortir de la commune de 700 habitants. Seul un tracteur peut circuler. Couplé d'une remorque agricole, il a été mis en place par la mairie pour permettre aux habitants d'aller travailler.

Tout le weekend, les habitants des villes sinistrées ont fait preuve d'une grande solidarité. A Courcoury par exemple Bernard a ouvert son Gîtes à un couple de retraités. Ils pourront y rester " jusqu'à ce que la Charente redescende" précise-t-il. Pascale est soulagée : "On a enfin dormi, la nuit précédente on n'avait pas dormi, on avait trop peur que l'eau monte. Ici tout était très prêt, le poêle chauffait, c'était parfait".

Plus de 1200 parpaings posés aux Gonds

Aux Gonds aussi, le maire, Alexandre Grenot note une fois de plus la solidarité de ses concitoyens : "de nombreuses personnes sont venues aider à mettre les meubles sous parpaings et à évacuer les maisons". En tout ce weekend, les bénévoles auront placé plus de 1200 parpaings dans les habitations "et le plus dur sera quand la décrue sera terminée, on aura besoin de la solidarité de tous".

Dans ce cabinet d'expertise de livres anciens, à Saintes, les meubles sont sur parpaings © Radio France - Perrine Roguet

Dimanche soir, la préfecture de Charente-Maritime relève près de 530 interventions des pompiers sur le département dues aux crues. 140 foyers sont toujours privés d'électricité, ils ont été évacués et relogés.