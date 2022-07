La Charente-Maritime et la Charente en vigilance rouge canicule

Météo France vient de placer ce dimanche 17 juillet la Charente et la Charente-Maritime en vigilance canicule rouge, soit le niveau d’alerte maximale.

La vigilance orange venait à peine d’être décrétée. Finalement, les deux Charente virent au rouge. Météo France vient de placer, à partir de ce dimanche 17 juillet, 16 h 00, la Charente et la Charente-Maritime en vigilance rouge canicule. Les autorités évoquent "un pic de chaleur extrême sur la face ouest". 15 départements français sont concernés. Notamment dans le sud-ouest et le long de la côte Atlantique. L'alerte s'étend jusqu'à lundi 16 h 00 et pourra être reconduite.

Jusqu'à 42 degrés attendus lundi

Ce dimanche après-midi en Charente-Maritime, il fait déjà 35 degrés à Marans, Saint-Jean d’Angély. 37 degrés à Royan, Surgères et Gémozac. Et jusqu’à 38 degrés à Saintes et Montguyon.

Le pic est attendu lundi avec 39 degrés à la Rochelle, 40 degrés à Marans, Royan et Rochefort. 41 degrés à Montguyon et jusqu'à 42 degrés à Surgères, Gémozac et Saintes.

Il fera également chaud en Charente : 40 degrés à Ruffec et La Rochefoucauld. Et jusqu’à 41 degrés à Angoulême, Cognac et Chalais. La baisse des températures est attendue mardi.

Ce niveau d’alerte permet notamment aux mairies de recenser toutes les personnes vulnérables à la canicule qui souhaiteraient obtenir de l’aide. Elles doivent se signaler auprès de la plateforme téléphonique dédiée en composant gratuitement le 0800 06 6666. "Cette plateforme téléphonique permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles", rappelle la préfecture de Charente.

D'autres mesures seront communiquées prochainement par la préfecture de Charente-Maritime.