La Charente-Maritime passe en vigilance orange inondations

La Vendée et la Charente-Maritime sont placées en vigilance orange inondations ce mardi à 16h, selon le dernier bulletin de Météo France. Les deux départements rejoignent le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure et la Gironde. Il y a désormais six départements en vigilance orange inondations.