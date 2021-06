Météo en Corrèze : le troisième mois de juin le plus arrosé depuis 50 ans

Le mois de juin a été particulièrement arrosé cette année en Haute-Vienne comme en Corrèze avec des cumuls de pluies supérieurs à la moyenne. Dans les deux départements, ce mois de juin 2021 fait partie des plus humides depuis 50 ans. Même si les records n'ont pas été battus on n'en est pas loin.

Au terme de ce mois de juin la Corrèze se classe au troisième rang des mois de juin les plus arrosés depuis 50 ans. Il est tombé dans le département en un seul mois 179 millimètres d'eau contre une moyenne de 92 millimètres en temps normal. Dans le département le record remonte à juin 1977. Cette année plusieurs villes corréziennes ont été particulièrement arrosées comme par exemple le 4 juin à Brive où il est tombé en une seule journée 53 millimètres. Mais ce mois-ci en Corrèze c'est la commune de Soursac qui a été la plus arrosée dimanche dernier.

En Haute-Vienne on dépasse aussi la normale

Pour sa part la Haute-Vienne n'est pas en reste en terme de pluviométrie. Même s'il a moins plu qu'en Corrèze, elle arrive toutefois au sixième rang des mois de juin les plus arrosés depuis un demi siècle avec un cumul de pluies de 117 millimètres contre une moyenne de 77 millimètres. C'est en juin 2010 que remonte le dernier record dans le département. En Haute-Vienne par exemple la commune d'Eymoutiers a été particulièrement arrosée ce mois-ci avec 41 millimètres de pluie le 20 juin à la veille de l'été.

Des pluies qui vont permettre d'éviter une nouvelle sécheresse ?

Dans les deux départements la question est de savoir aujourd'hui si cet excédent de pluie va permettre d'éviter une nouvelle sècheresse car les pluies qui sont tombées ruissellent et n'ont pas toujours le temps d'imprégner les sols. Mais à Météo France on assure que cette pluie soulage la ressource en eau. "Avec cette quantité d'eau qui est tombée on peut être un peu plus optimiste" précise avec prudence le prévisionniste Olivier Mandeix.

Ces pluies souvent orageuses se sont accompagnées d'une masse d'air froid faisant chuter les températures. Des températures qui se sont retrouvées certains jours en dessous des normales de saison. Mais il a aussi fait très chaud ce mois-ci. 32 degrés par exemple à Limoges le 16 juin ou encore 35 degrés à Argentat en Corrèze mais des températures qui pour un mois de juin ne sont pas inhabituelles.