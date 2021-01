La Corse en vigilance orages et vents violents

Alerte météo sur la Corse entre ce vendredi 14h et samedi 10h

Depuis 9h ce matin, la Haute-Corse est en vigilance pluies inondations. S’y ajoutera une vigilance orages et vents violents dès 14h, ce vendredi. Vigilance qui ne prendra fin que le samedi 23, à 10h, au plus tôt.

Pour la Corse du Sud, ce sont des vigilances pour "orages", "vent violent" et "vagues-submersion" qui sont émises par Météo France, à compter de 14h ce vendredi et jusqu’à demain matin au moins.

Orages

En cours d'après-midi, un passage orageux actif balaie la Corse d'Ouest en Est. Ces orages sont accompagnés de fortes rafales de vent de l'ordre de 80 à 100km/h, voire 120 km/h de manière localisée. Ils sont également accompagnés de fortes intensités de pluie donnant 20 à 40mm en quelques heures et de grêle par endroit.

Vents violents

En soirée, le vent de sud-ouest se renforce très nettement et pourra atteindre 130 à 150 km/h sur le relief et 120 à 140 km/h sur les versants Est de l'île principalement entre Porto-Vecchio et Solenzara. De fortes rafales sont également possibles sur le littoral oriental.

Vagues-submersion

Le renforcement des vents de secteur Ouest à Sud-Ouest sur tout le bassin méditerranéen aggravera l’état de la mer sur le sud-ouest de la Corse en soirée. Les déferlements associés généreront localement des submersions sur les zones vulnérables du littoral sud-ouest de la Corse.