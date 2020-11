Episode méditerranéen : la Corse placée en alerte orages et pluie-inondation

Un épisode méditerranéen est attendu dès ce soir et jusqu'à dimanche sur la Corse. Le sud et l'est de l'île devraient être les plus concernés par des précipitations intenses. Il pourrait tomber localement l'équivalent de trois à quatre mois de pluie.