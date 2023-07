La Corse placée en vigilance jaune "canicule" : Adoptez les bons gestes

Les températures continuent de grimper. En Corse-du-Sud, des pics de forte chaleur de 33 à 36 degrés sont attendus ce samedi 8 juillet sur la partie occidentale du département et l'Alta Rocca. Sur les autres régions autour de 29 à 32 degrés. Ces températures se situent localement très au-dessus des valeurs de saison, indiquent les services de Météo France. En Haute-Corse, on attend sur tout le département excepté le sillon central, des températures entre 31 et 34 degrés. 36 degrés dans le Cortenais. Températures minimales pour la nuit suivante : de 17 à 20 degrés sur la région bastiaise et l'intérieur du département. Sur les autres régions entre 23 et 25 degrés.

ⓘ Publicité

Aussi depuis cette nuit, 3 heures, la Corse est placée en vigilance jaune pour le phénomène "canicule" et ce, a minima jusqu’à ce samedi après-midi, 16 heures.

Un passage en orange canicule à compter de la journée de dimanche est probable. Les services de l’État sont mobilisés pour anticiper et gérer l’impact sanitaire des fortes chaleurs.

Les Préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rappellent quelques conseils de prévention, notamment pour les personnes les plus fragiles :

• maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures ont diminué ;

• boire régulièrement et fréquemment de l’eau ;

• se rafraîchir et mouiller son corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras);

• utiliser si possible un ventilateur et/ou une climatisation ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, supermarchés, etc.) ;

• éviter de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et limiter vos activités physiques ;

• donner et prendre régulièrement des nouvelles de ses proches.

Il est par ailleurs impératif d’éviter toute activité susceptible de déclencher des feux de végétaux.

Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur les sites internet suivants :

préfecture de Corse : https://www.corse-du-sud.gouv.fr

ministère des solidarités et de la santé : https://www.solidarites-sante.gouv.fr

ARS de Corse : https://www.corse.ars.sante.fr