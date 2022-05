La Corse sous le dôme de chaleur

La France est en train de battre le record de sa plus longue période de printemps la plus chaude et ce mois de mai pourrait être le plus chaud jamais enregistré en France. Ce mercredi déjà vous avez dû le ressentir, et dans les jours à venir les températures vont flirter avec les 30 degrés dans l’île. La faute à un dôme de chaleur qui s'est installé sur l’Europe de l'ouest, un anticyclone qui emprisonne une masse d'air chaud venue de l’Espagne et du Maroc. Le mercure va donc grimper sur la partie occidentale de la Corse, de la Balagne jusqu'à Ajaccio. Avec 3 degrés de plus par rapport aux normales de saison, il fera tout de même moins chaud que sur le continent où des records de chaleur pourraient être battus.

Un dôme sur tout le pays

On s'attend à près de 35°C localement, selon Météo France "il s’agit d’un épisode de chaleur exceptionnel par sa précocité, sa durabilité et son étendue géographique". En Corse il fera plus frais, on n’atteindra pas les 35 degrés mais des pics sont à prévoir, bien au-dessus des normales de saison selon Jean-Marc Malfitano, prévisionniste au centre météorologique de Corse : « On est 2 à 4° au-dessus des normales, même localement dans l'intérieur on a eu des températures qui étaient autour des 30°. En ville, il y a l'effet de chaleur urbaine qui fait qu’on a flirté avec les 30° aussi, notamment sur la station des Milelli. C'est une chaleur qui va être relativement durable et puis on va rester sur des valeurs à peu près identiques jusqu'à lundi ou mardi prochain. Après, on perdra 1 ou 2°, ce qui nous fera nous rapprocher un peu des normales. Ces valeurs de température ne donnent en rien les valeurs qu'on va attendre cet été. Je ne vous dis pas qu'il ne va pas faire chaud, ni froid, mais _ce n'est pas parce qu'on a eu ces valeurs là qu’on aura un été plus chaud ou plus froid_, c'est juste la masse d'air actuelle qui est plus chaude et un anticyclone qui s'est installé. »

Le dôme de chaleur recouvre presque toute l'Europe occidentale. Des records de chaleur pour un mois de mai pourraient être battus ce week-end en Espagne où l’on attend jusqu'à 40 degrés. Des valeurs dignes d'un milieu d'été à l’échelle du pays.

Flirt avec les records

Si la Corse devrait rester plus au frais et qu’il n'est pas rare d’y observer 1 ou de 2 degrés de plus par rapport aux normales saisonnières, cette année il s’agira de presque 5 degrés supplémentaires. On touche ainsi du doigt un des effets du réchauffement climatique selon Jean-Marc Malfitano : « L’effet changement climatique a certainement une action sur ces températures, après on a une vague de chaleur qui est assez généralisée et qui concerne aussi le le continent. On a des valeurs relativement fortes pour la saison, alors _c'est vrai qu’on observe souvent des valeurs 1 à 3, 4° au-dessus des normales, mais là on est aux alentours de 4 à 5° pour les valeurs attendues dans les prochains jours...On commence à se rapprocher des records_. »