Il a fait beau et chaud ce jeudi 25 juin sur le littoral de la région. Les plages du Nord et du Pas-de-Calais ont attiré les foules. Pendant une journée la côte d'Opale n'avait rien à envier à la côte d'Azur.

Le thermomètre a dépassé les 30° C dans beaucoup de villes du Nord et du Pas-de-Calais. Jusqu'a 35°C a certains endroits et près de 37°C à Boulogne-sur-mer. Avec ce pic de chaleur, les plages du littoral ont fait le plein de Bray-Dunes à Berck-sur-mer, en passant par Calais, Wissant ou Le Portel. La côte d'Opale avait des allures de Côte d'Azur.

37 °C à Boulogne-sur-mer © Radio France - Emmanuel Bouin

Les plagistes d'un jour sont venus de toute la région, du bassin minier, de la métropole Lilloise ou de Valenciennes. Tous étaient là pour prendre des couleurs.

Des enfants profitent du soleil et de la mer à Wimereux © Radio France - Emmanuel Bouin

A 20h00 ce jeudi il faisait encore 25°C à Calais et Dunkerque et 29°C à Boulogne-sur-mer.