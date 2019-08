La Côte-d'Or en vigilance orange à cause des orages

Météo France a placé neuf départements en vigilance orange à cause des orages ce vendredi. En Côte-d'Or, les orages devraient arriver vers 15 h.

Neuf départements sont placés en vigilance orange ce matin par Météo France à cause des orages qui risquent d'arriver ce vendredi.

Il s'agit de la Marne, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron. En Côte-d'Or, les orages sont attendus entre 15 h et 22 h. Ces orages peuvent être accompagnés de grêle et de rafales de vent qui peuvent dépasser localement les 100 km/h.