La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire en double vigilance pour orages et pluie - inondations ce jeudi

Météo France place les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire en double vigilance Orages et Pluie cet après-midi. La première sera active de 14h à 20h et la seconde de 17h à 22h.