La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire en vigilance orange pour canicule

La Côte-d'Or et la Saône-et-Loire font partie des dix départements placés en vigilance orange pour canicule par Météo France ce lundi 10 juillet. L'épisode de chaleur est "légèrement plus intense que prévu" et doit durer jusqu'à mardi.