La Côte-d'Or loin des records de chaleur sur la fin mai, l'été pas encore complètement installé

Est-ce que "l'été sera chaud" en Côte-d'Or, comme le chantait Eric Charden ? Trop tôt pour le dire. Est-ce que l'été est là pour de bon, après un long weekend radieux pour la Pentecôte ? Il est également difficile de s'avancer. Méfiance, si la semaine s'annonce bien estivale, avec un temps ensoleillé et chaud au moins jusqu'à dimanche, "cela pourrait se gâter", avec un temps plus frais et humide à partir du 4 juin 2023, selon Thibault Mascia, du compte amateur Météo Côte-d'Or. "Mais cela reste à confirmer, puisque c'est encore assez loin", précise-t-il.

ⓘ Publicité

Au dessus des normales de saison, mais loin des records

Cette fin de mois de juin a tout d'un bel été, les grandes vacances en moins. Cela se confirme avec les prévisions Météo France : jusqu'à dimanche, les maximales à Dijon ne devraient pas descendre en dessous des 25 degrés l'après-midi. "On se situe au-dessus des normales de saison. Normalement, fin mai, c'est 19 à 22 degrés, là on est entre 24 et 27 degrés, donc 4-5 degrés au dessus des normes", calcule Thibault Mascia. Cela s'explique par la présence d'un anticyclone au nord des îles Britanniques, avec entre autres conséquences un vent assez chaud et sec - vent qui pourrait se renforcer sur la journée de mardi.

Cette chaleur "n'est pas exceptionnelle", précise-t-il : "On est loin des records, sur tout le département. Le plus gros record est à Dijon, avec 34,4 degrés relevés le 24 mai 1922. Il y a aussi eu 33 degrés à Châtillon-sur-Seine, en 2017, ou 31,1 degrés en 2009 à Seurre".

Mai 2023, un ressenti maussade, mais un mois finalement assez classique (et sec)

Demandez autour de vous, "il était comment ce mois de mai?". Nous avons fait le test dans les locaux de France Bleu Bourgogne. La réponse, c'est "bof, maussade". "C'est un ressenti qui est assez biaisé, le mois de mai n'a pas été maussade mais plutôt normal, on se situe même légèrement au-dessus des normes", nuance Thibault Mascia de Météo Côte-d'Or. "On a été sous l'influence d'un phénomène de goutte froide tout le début du mois de mai, ce qui a apporté beaucoup de nuages et des averses fréquentes, et qui a provoqué un ressenti d'un temps plutôt frais et assez maussade", détaille-t-il.

"Il faut savoir que ce mois de mai est extrêmement sec . Sur certains coins de la Côte-d'Or, il n'a pas plu plus de 30 millimètres, c'est moins de 50% de ce qu'il devrait pleuvoir normalement", précise Thibault Mascia. Il évoque des situations "disparates" selon les secteurs dans le département, entre le Chatillonnais ou l'Auxois, qui n'ont vu que très peu de pluie, et la Plaine de Saône, plus abondamment arrosée.