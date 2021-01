La Côte-d'Or placée en vigilance orange "neige et verglas"

Cette masse d’air froide sera à l'origine de précipitations neigeuses arrivant par l’Ouest vers 16 heures. Vers 17 heures, les intensités neigeuses devraient être de l'ordre de 1 à 2 cm par heure et vers 18 heures, l’ensemble du département sera concerné par les chutes de neige.

Ces chutes de neige seront progressivement remplacées vers 19 heures par de la pluie et un court épisode de pluie verglaçante va précéder ce redoux jusqu’à 23 heures.

Conseils et recommandations aux particuliers

* Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.

* Préparez votre déplacement et votre itinéraire.

* Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux.