La Côte-d'Or redoute de violents orages

Ca va souffler en Côte-d'Or ce dimanche 23 octobre après-midi. Le ciel se couvre et le département est classé en vigilance orange aux orages. La préfecture de Côte-d'Or publie le communiqué suivant :

"Les orages, localement violents, pourront être accompagnés de chutes de grêles, de rafales de vents comprises entre 80 et 100 km/h , de pluies intenses (10 à 20 mm en peu de temps) et d'une forte activité électrique. Les habitants du département sont appelés à la prudence car ces violents orages sont susceptibles de provoquer localement : des dégâts importants sur l'habitat léger et les installations provisoires et des inondations de caves et points bas qui peuvent se produire très rapidement. "

Les conseils de comportement sont :

- Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau.

-Je m'abrite dans un bâtiment en dur

-J'évite de me déplacer

- Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

- J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques

- Je me tiens informé(e) - en consultant les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) de sources fiables et officielles : Météo France, Préfecture, SDIS, Police, gendarmerie et en consultant les médias en ligne et en écoutant notamment France Bleu Bourgogne, radio de service public, qui donne de l’information régulière.