La Courtine : les images des premières neiges de la saison en Creuse

Les premiers flocons de la saison sont tombés ce vendredi matin en Creuse : rien de bien méchant, quelques centimètres sur les hauteurs du plateau de Millevaches et dans le secteur de La Souterraine. Mais il a suffisamment neigé pour recouvrir la campagne creusoise d'un beau manteau blanc.

Sur la D982, direction la Courtine, il suffit de passer les villages de Gioux et de Croze pour apercevoir les premières chutes de neige. En milieu de journée, tout le sud du département était encore blanc.

Jusqu'à 4 centimètres de neige sont tombés par endroits, ici à La Courtine. © Radio France - Matthieu Le Meur

Une première neige fine, qui fond vite avec le soleil. Pas de quoi effrayer les courtinois, beaucoup de souviennent d'hivers rudes, et de neiges qui leur arrivaient au-dessus des genoux.

Dans un champ, tout près du Mas-d'Artige. © Radio France - Matthieu Le Meur

A La Courtine, on était près pour cette première neige. Les routes sont restées praticables toute la matinée, vite déneigées et salées.

Dans le bourg de la Courtine, la neige n'a encore empêché personne de circuler. © Radio France - Matthieu Le Meur

On attend encore un peu de neige ce week-end sur la Creuse, notamment autour de Vassivière, et sur les secteurs de Crocq et La Courtine.