La Creuse en alerte orange aux orages

Météo France vient de placer la Creuse en vigilance orange aux orages. Ils devraient toucher le département ce mardi 19 juillet dans la soirée, entre 21h et minuit. Météo France met en garde contre des orages qui pourront être violents, avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent et des cumuls de pluie importants localement.

Il va faire chaud ce mardi encore sur la Creuse - Capture d'écran