La Creuse en alerte orange neige et verglas

Le département de la Creuse est placé en vigilance orange neige et verglas. La plus grande prudence est de rigueur sur la route. Des pluies verglaçantes sont attendues cette nuit et jusqu'à vendredi soir.

Il va falloir lever le pied sur la route. La Creuse est en alerte orange neige et verglas. Météo France annonce pour vendredi 12 février des pluies verglaçantes à partir de 3h du matin et jusqu'à 21 heures. Et des chutes de neige de forte intensité sont également attendues.

Prudence de rigueur

La préfecture appelle les automobilistes à la plus grande vigilance. Des opérations de salage et de déneigements sont prévues, mais la circulation pourrait être difficile sur les axes routiers, et notamment sur la RN 145. Il est prudent de différer ou de limiter ses déplacements. Et avant de prendre la route, il est conseillé :