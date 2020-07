La Creuse en alerte sécheresse renforcée, une partie du département est en situation de crise

La sécheresse gagne du terrain en Creuse. Le bassin de la Creuse aval et du Cher est en situation de crise. Et tout le reste du département est placé en alerte sécheresse renforcée.

Il n'a quasiment pas plu durant ce mois de juillet. Il est tombé 10 millimètres de pluie contre 80 habituellement. Le manque d'eau se fait donc de plus en plus ressentir et la préfecture vient de relever d'un cran son arrêté sécheresse. Le quasi totalité du département est désormais en alerte renforcé, et les bassins de la Creuse aval et du Cher sont en situation de crise.

Des interdictions plus importantes

En zone de crise, sur les bassins de la Creuse aval et du Cher, l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins d'agrément et des jardins potagers est totalement interdit. L’arrêté du 31 juillet 2020 préserve toutefois les usages prioritaires et en particulier l’approvisionnement en eau potable et l’abreuvement du bétail. Partout ailleurs sur le département, il est interdit :

d'arroser les pelouses, les espaces verts, les jardins d’agrément, et les jardins potagers entre 8h et 20h,

de laver des voitures en dehors des stations de lavage spécialisées avec circuit de recyclage

de remplir et de vidanger les piscines (même en chantier)

Une situation qui évolue vite

Le 22 juillet, Magali Debatte, la préfète de la Creuse a pris un arrêté pour placer la Creuse en situation d'alerte. Dix jours plus tard, au regard des conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses qui continuent d’affecter les débits des cours d’eau, l'alerte est donc renforcée. Et comme la situation évolue très rapidement, tout le département pourrait être placé en situation de crise la semaine prochaine.

Quelles sont les communes en situation de crise ?

Pouvez-vous arroser votre jardin entre 20h et 8h ou l'arrosage est-il strictement interdit sur votre commune ? Pour le savoir, il suffit de regarder le tableau ci-dessus, les communes en situation de crise sont en rouge, celles où l'alerte sécheresse est renforcée sont en orange.

Dans un communiqué, Magali Debatte fait appel "au civisme de tous les citoyens, des entreprises et des collectivités afin de réduire la consommation d’eau au strict nécessaire de manière à maintenir les usages et notamment éviter l’apparition d’une crise en matière d’alimentation en eau potable". La préfète rappelle que "seul un comportement citoyen et économe en eau, y compris quand les températures augmentent, ainsi que la stricte application des mesures imposées par arrêté préfectoral, peuvent permettre d’assurer équitablement les usages de l’eau".