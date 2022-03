La Creuse placée en vigilance orange neige verglas ce jeudi

La Creuse a été placée ce jeudi après-midi en vigilance orange neige verglas par Météo France. Le département rejoint la Somme, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime, l'Eure, la Loire, la Haute-Loire, et du Puy-de-Dôme, ainsi que ce matin le Nord et le Pas de Calais.

En fin de nuit, Météo France prévoit sur la Creuse :

Vers 400m : 1 à 3 cm

Vers 600m : 3 à 6 cm

Vers 800m : 7 à 10 cm

Ce sera plus calme vendredi matin. La neige reviendra en tout début d'après-midi partout. Ce second épisode neigeux, plus important que le premier, se prolongera dans la nuit de vendredi à samedi, avec des précipitations plus faibles à la mi-journée. Météo France prévient qu'il y a un risque de formation de congères.