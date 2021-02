La crue de la Charente toujours en cours, les habitants de Saintes évacuent et barricadent

cC"C'était pas prévu" se désole Lydie. Elle vit près de. La gare, la rocade et les centres commerciaux ne sont pas inondés. Cer ses meubles le plus vite possible et de partir. Elle a donc appelé son frère. Ils chargent depuis le début de la journée tous les meubles du rez-de-chaussez. Il était temps, les premiers signes d'inondation se font sentir "le bas du mur est trempé" explique Christophe "je crois que ça ne va pas tarder à prendre l'eau". Tous les meubles sont entreposés dans un local qui appartient à Lydie et qui ne craint pas l'inondation.

Tous les meubles de Lydie et son fils sont en train d'être déménagés © Radio France - Perrine Roguet

Certains ne sont pas comme Lydie et préfèrent rester chez eux coûte que coûte. Thierry Habite quelques numéros plus haut dans la même rue et ironise "j'ai acheté des pailles, je pourrai respirer sous l'eau si elle monte de trop". Il a connu la crue de 1982 et est persuadé que l'eau n'arrivera pas jusqu'à chez lui.

Pour convaincre les habitants des rues inondés de partir, les conseillers municipaux de la ville font du porte à porte. Dans trois rues, rue du Jardin public, Petite rue Pont Amillon et une partie de la rue Gauthier, l'électricité est coupée. 85 personnes sont concernées et évacuées. Elles peuvent ensuite être accueillies à l'Abbaye aux Dames, où on les oriente et les aide pour les premières démarches.

142 pompiers sont sur place, dont 32 militaires. Ceux du secteur sont renforcés par des équipes de la Vendée, Dordogne, Creuse et Corrèze. Ils continuent d'aider les habitants à monter leurs meubles, sécurisent les rues et évacuent les personnes qui en ont besoin.

Au début de la rue Gauthier, l'électricité n'est pas coupée, mais le cabinet de Christelle risque de prendre l'eau très rapidement. Elle est experte en livres anciens. Avec son frère Jean-Marc ils ont sorti le plus de livres possible et tentent maintenant de barricader l'entrée du cabinet "C'est un peu la barricade de la dernière chance, avec une plaque de contre-plaqué. Ça sera peut être totalement inutile mais au moins on aura tenté quelque chose."

Christine et Jean-Marc tentent la barricade de la dernière chance pour protéger le cabinet d'expertise en livres anciens de Christine © Radio France - Perrine Roguet

