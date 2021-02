La décrue commence dans les deux Charentes, seule la Charente-Aval reste en vigilance orange

Le département de la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour les inondations dans le secteur de Saintes. Alerte levée en Charente et à Saint-Jean d'Angély.

Le début de la décrue se confirme ce mardi 9 février dans les deux Charentes. Seul le tronçon de la Charente-Aval, dans le secteur de Saintes, en Charente-Maritime, reste encore en vigilance orange. La Charente-Amont, en revanche, est repassé en jaune, à Jarnac et Cognac. Comme tout le département de la Charente.

Même chose pour la Boutonne à Saint-Jean d'Angély, en Charente-Maritime. Vigicrues y confirme une "légère baisse" des niveaux d'eau. L'organisme prévoit encore une baisse de 20 centimètres en 24 heures à Saint-Jean d'Angély.

Vigicrues explique également que, dans le secteur de Saintes, "la baisse des niveaux s'amorce lentement" ce mardi. Elle baissera "plus nettement à partir de mercredi". La cote sera encore de 6 mètres 10 ce mardi soir au Pont Palissy à Saintes, selon les prévisions. Elle était à près de 6 mètres 20 à son pic de dimanche et lundi.

A Saintes, la ville indique que les pompiers ont encore dû intervenir à une cinquantaine de reprises lundi. Cela fait plus de 550 interventions au total depuis le début de la crue rien qu'à Saintes, près de 700 sur l'ensemble de la Charente-Maritime. Des agents municipaux arrivent maintenant en renfort d'autres communes, pour prêter main forte aux services techniques de la ville de Saintes : de Royan, Rochefort, La Rochelle, Montguyon et Saint-Aigulin. Et puis 123 foyers sont toujours privés de gaz à Saintes selon le dernier décompte de GRDF relayé par la mairie.

France Bleu La Rochelle a consacré de nombreux articles aux crues dans les deux Charentes :

