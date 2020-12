La décrue se poursuit dans les Landes, toujours placées en vigilance orange

La décrue est désormais amorcée partout dans les Landes, même si le niveau des cours d'eau reste encore à un niveau très élevé. Ce mardi l'Adour reste placé en vigilance orange crue, alors qu'à Dax le pic a été atteint lundi dans la journée et le niveau descend très lentement depuis. Sur la Midouze et ses affluents - Midou et Douze - la vigilance passe en jaune ce mardi, un cran en dessous. Une vingtaine de routes départementales, inondées, restent coupées ce mardi dans les Landes (détail ci-dessous).

Décrue très lente à Dax

Le pic de crue, à 5,54 mètres, a été atteint lundi à la mi-journée à Dax, et le niveau baisse très lentement depuis, de l'ordre d'un centimètre toutes les trois heures note Vigicrues, le service gouvernemental d'informations sur le risque de crues. Ce mardi à 10h la cote de l'Adour est de 5,45 mètres à Dax. Il s'agit de la 11e crue la plus importante de l'Adour à Dax, depuis que les niveaux sont mesurés.

Le fleuve a approché le niveau de 5,60 mètres, qui correspond à la dernière crue remarquable de décembre 2019 (5,60 mètres mesurés le 17 décembre dernier), ni celui de la crue historique de janvier 2014 (5,97 mètres le 30 janvier 2014).

Plus en amont, la décrue est toujours en cours à Pontonx-sur-l'Adour, la hauteur maximale ayant été atteinte dans la nuit de dimanche à lundi selon Vigicrues.

Plus en amont encore, la décrue est en cours depuis ce week-end à Saint-Sever, Grenade-sur-l'Adour et Aire-sur-l'Adour.

Fin de la vigilance orange sur la Midouze

La vigilance est désormais jaune sur la Midouze ainsi que des affluents la Douze et le Midou, soit un cran en dessous de la vigilance orange.

A Mont-de-Marsan, le niveau de la Midouze baisse depuis dimanche matin, après avoir atteint un pic à 5,33 mètres. 4,40 mètres sont mesurées ce mardi matin à 10h.

A Tartas, après un pic à 3,33 mètres dans la nuit de dimanche à lundi, la Midouze est désormais en très légère décrue : le niveau mesuré est de 3,16 mètres ce mardi à 10h.

Plus d'une vingtaine de routes coupées dans les Landes

Selon le conseil départemental des Landes, plus d'une vingtaine de routes, inondées, sont fermées à la circulation ce samedi. La liste complète est à retrouver ici.