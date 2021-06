La Dordogne de nouveau en vigilance orange aux orages pour ce samedi après-midi

Météo France a placé le département de la Dordogne en vigilance orange aux orages pour ce samedi après-midi entre 15 heures et 19 heures. Les prévisionnistes envisagent un possible "phénomène violent", avec grêle et vents au-delà des 80 km/h.