La Dordogne de nouveau placée en vigilance jaune aux orages

La Dordogne vient d'être placée en Vigilance jaune aux orages. Cette alerte est valable jusqu'à demain matin 6h. La préfecture de la Dordogne appelle chacun à la prudence "si vous devez vous déplacer sous réserve d'une autorisation dérogatoire".

Il faut donc être très attentif notamment si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques.

De nombreux dégâts dans les vignobles

Ce nouvel épisode orageux intervient alors que plusieurs vignobles du Bergeracois ont subi de gros dégâts ces derniers jours. Il y a plus dix jours, des chutes de grêle ont détruit près de 500 hectares de Montravel. Samedi dernier, deux appellations ont été plus ou moins endommagées : le Pécharmant et le Rosette. Dans certains secteurs, les feuilles ont été hachées et le vignoble abîmé à 50%. La pluie a également fait des ravages à Lembras. Il est tombé près de 90 millimètres d'eau en un peu plus d'une heure. Le niveau est monté de 60 centimètres dans les chais.