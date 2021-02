La préfecture de la Dordogne annonce ce jeudi 25 février qu'une procédure d'alerte à la pollution atmosphérique est déclenchée dans le département pour 24 heures à cause des poussières désertiques du Sahara.

La Dordogne en alerte pollution atmosphérique à cause de poussières du Sahara

A partir de ce jeudi 25 février et jusqu'à ce vendredi, la Dordogne est en alerte à la pollution atmosphérique annonce la Préfecture de la Dordogne. En cause, les poussières désertiques apportées du Sahara par des vents de Sud-Est.

La pollution atmosphérique peut provoquer différents symptômes chez les personnes sensibles comme des allergies, de l'asthme ou des irritations.

Le recours au télétravail recommandé en entreprise

La préfecture de la Dordogne recommande de reporter "les travaux d'entretien ou de nettoyage pour la population ou pour les collectivités", d'éviter "de brûler des déchets verts à l'air libre jusqu'à la fin de l'épisode de pollution". Les entreprises et les administrations sont invités à "adapter les horaires de travail et à faciliter le recours au télétravail". Pour les Périgourdins, la préfecture recommande d'utiliser les transports en commun et le covoiturage.

La vitesse abaissée de 20km/h sur toutes les routes

La vitesse est abaissée de 20km/h, elle passe de 130 à 110 sur l'autoroute, de 110 à 90km/h sur les voies rapides et de 80 à 60km/h sur les routes nationales, les voies périphériques et les routes départementales.