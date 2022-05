La Dordogne en vigilance orange pour des orages violents

On attend de violents orages en Dordogne ce dimanche 22 mai au soir. Le département est placé en vigilance orange.

On attend des orages violents dans la soirée.

Il y aura beaucoup d'éclairs dans le ciel ce dimanche soir. Météo France a placé 21 départements, dont la Dordogne, en vigilance orange aux orages. Ils débuteront dans le sud-ouest en milieu d'après-midi, avant de remonter vers la Dordogne.

En Périgord, le temps sera encore très chaud ce dimanche avec jusqu'à 34 degrés attendus par endroits. Les orages arriveront aux alentours de 18h. Ils s'accompagneront de fortes rafales de vent, parfois jusqu'à 100 km/h, de grêle, et d'une forte activité électrique, indique Météo-France.

Les orages vont se poursuivre dans la soirée, et jusqu'à minuit, 1h du matin. Lundi 23 mai, les températures vont chuter, de plus de dix degrés, et il y aura encore quelques orages dans la matinée, puis des averses dans l'après-midi.