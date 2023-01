La Dordogne en vigilance orange pour des risques de neige et verglas

La Dordogne et d'autres départements du Sud Ouest ont été placés en vigilance orange. (Photo d'illustration)

Il a déjà neigé quelques gros flocons du côté de Lalinde, Bergerac ou encore Mussidan ce mercredi après-midi, et Météo France attend de plus grosses chutes de neige ce jeudi. La Dordogne est placée en vigilance orange pour neige et verglas ce jeudi à partir de 18h.

Au total, neuf départements du sud-ouest sont placés en vigilance orange : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, l'Aude, l'Aveyron, la Dordogne, le Lot, Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Une perturbation progressera depuis la façade Atlantique en fin d'après-midi, elle donnera "des chutes de neige brèves mais intenses sur la Dordogne", selon Météo France.

Jusqu'à 5 centimètres de neige

La neige devrait tomber sur tout le Sud-Ouest dans la soirée et dans la nuit, et par endroits la couche au sol pourrait atteindre 5 à 10 centimètres. Les prévisionnistes attendent un à trois centimètres chez nous en Dordogne, parfois jusqu'à 5 centimètres à l'est du département.

Avec la neige, Météo France prévoit aussi du verglas, car il fait froid -1°C ce jeudi matin, et on attend encore des températures négatives cette nuit. Avec l'humidité, les routes peuvent être glissantes.