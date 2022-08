La Dordogne passe en vigilance canicule ce mardi

Une quatrième période de canicule va toucher la Dordogne, le département est placé en vigilance jaune canicule ce mardi à partir de midi selon Météo France. La Gironde et le Lot-et-Garonne, départements voisins, sont d'ores et déjà en alerte. Ils sont en vigilance orange à la canicule.

La préfecture de la Dordogne donne les conseils de prudence : rester au frais, ne pas s'exposer longtemps au soleil et s'hydrater.

Une surveillance accrue pour éviter les départs de feu

La Dordogne est en risque sévère incendie depuis la semaine dernière. La préfecture a pris un certain nombre de mesures pour limiter le passages dans les forêts et sur les chemins boisés. L'accès aux forêts et aux bois est interdit à tous les véhicules à moteur entre 14h et 22h ainsi qu'aux agriculteurs et aux exploitants forestiers. Ces derniers ne peuvent que travailler le matin.

Les pompiers ont été mobilisés dans le nord-ouest du département sur deux incendies à la Roche-Chalais et à Eygurande-et-Gardedeuil. 90 hectares ont été ravagés entre dimanche et lundi.