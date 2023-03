La Dordogne placée en vigilance jaune aux orages et aux vents violents pour lundi après-midi

De nouveaux orages vont-ils toucher la Dordogne ? Après le passage de la tempête Larisa jeudi et vendredi, puis quelques inondations ce weekend sur les bords de la Vézère , l'Isle et la Dronne, la Dordogne est placée en vigilance jaune aux orages et aux vents violents ce lundi 13 mars entre midi et 19 heures.

ⓘ Publicité

Des orages attendus lundi après-midi

Météo France annonce une dégradation orageuse du sud-ouest au nord-est du pays en deuxième partie de journée. Une "bande orageuse" avec des vents de 60 à 70 km/h, et des orages, mais qui devraient être les plus forts dans la région Grand Est plutôt qu'en Nouvelle-Aquitaine.

Ce vendredi, jusqu'à 2000 foyers ont été privés d'électricité en Dordogne après les vents qui ont fait tomber des branches sur les lignes. 1000 foyers ont aussi été coupés samedi matin . Enedis a fait les travaux nécessaires dans la journée pour la quasi-totalité des maisons concernées.