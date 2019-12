La Dordogne placée en vigilance jaune crues-inondations

Dordogne, France

Alors que la Dordogne est en vigilance orange pour vents violents, Vigicrues place certains cours d'eau du département en vigilance jaune crues-inondations ce samedi 21 décembre. La Préfecture appelle à la prudence lors de vos déplacements.

Ce sont les tronçons Ceou, Dordogne moyenne, Dronne aval et amont, Isle aval et amont et Vézère aval qui sont concernés. Déjà, le week-end dernier, certains cours d'eau étaient sortis de leur lit en Dordogne. Même si la décrue a rapidement eu lieu, le niveau des cours d'eau est toujours élevé.