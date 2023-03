La Dordogne placée en vigilance jaune pour pluie et inondations

Météo France prévoit beaucoup de pluie ce vendredi soir et cette nuit. Comme beaucoup de départements du sud-ouest, la Dordogne est placée en vigilance jaune pour pluie et inondations, à partir de ce vendredi 17h et jusqu'à samedi matin 10h.

Selon la préfecture, de fortes pluies sont attendues dans la soirée, avec 30 à 35 millimètres de pluie par endroits. Les plus fortes pluies auront lieu dans la nuit.