La Dordogne placée en vigilance orange aux orages

De nouveaux orages sont attendus en Dordogne. Le département était déjà en alerte jaune, il est désormais placé en vigilance orange aux orages par Météo France ce jeudi 23 juin. L'alerte commence à 12h et se terminera à 16h selon les prévisionnistes. Des chutes de grêle et de fortes précipitations sont attendues. La préfecture appelle à la plus grande vigilance. En tout, 31 départements sont concernés.

A partir de 16h ce jeudi, la vigilance orages repassera en jaune. L'accalmie est prévue à partir de 19h. De violents orages de grêles se sont déjà abattus sur le nord-ouest du département ce lundi 20 juin. 46 communes ont été touchées, des toits éventrés, des pare-brise explosés et des milliers d'hectares de champs ravagés.