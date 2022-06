La Dordogne placée en vigilance orange canicule

Un pic de chaleur est attendu sur l'ensemble du pays ces prochains jours. Météo France vient de placer 23 départements majoritairement du sud-ouest, dont la Dordogne, en vigilance orange canicule à partir de ce mercredi 15 juin à 16h. La vigilance est en cours au moins jusqu'à demain jeudi à 16h.

Ce mercredi il a fait jusqu'à 34 degrés à Périgueux ou encore Bergerac, et les températures vont encore grimper en fin de semaine. On attend 39 degrés à Terrasson ou encore 40 degrés à Montpon-Ménéstérol vendredi. Et ces "conditions chaudes et sèches vont perdurer jusque samedi matin au moins sur les départements placés en vigilance orange canicule", indique Météo France. A côté de chez nous, la Charente, le Lot, le Lot-et-Garonne ou encore la Gironde sont également en vigilance orange.

Les températures vont rester très élevées jusqu'en fin de semaine. © Radio France - Visactu

S'hydrater et se rafraîchir

La préfecture de la Dordogne rappelle les bons gestes à adopter.