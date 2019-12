Tempête Fabien : la Dordogne placée en vigilance orange pour vents violents

Le week-end du 14 et 15 décembre, de nombreux arbres sont tombés sur les routes et fils électriques en Dordogne (illustration)

Dordogne, France

La Dordogne est en vigilance orange aux vents à partir de 22h ce samedi 21 décembre et jusqu'à 4h dimanche (vigilance jaune dès 16h). Les prévisionnistes de Météo France à Agen prévoient des rafales de vent jusqu'à 110km/h.

"Le vent va commencer à prendre de la vigueur entre 18h et 20h ce samedi", précise Valéry Mourot, prévisionniste Météo France à Agen. L'axe Nontron-Ribérac-Bergerac devrait être le premier touché par les rafales. Puis, un peu avant minuit, les forces de vent devraient atteindre les 100km/h à l'Ouest de la Dordogne. Le pic est attendu entre minuit et 1h du matin, avec des rafales à 110km/h, principalement sur l'axe Ribérac/Bergerac.

Sols et végétations fragiles

"A l'Est du département, le vent sera également tempétueux", annonce le prévisionniste. Demain, dimanche, le vent va continuer à souffler et ne devrait s'éteindre que très progressivement dans la journée. Les rafales devraient être comprises entre 80 et 90km/h dans la première partie de journée. Un seuil qui reste important puisque les récentes intempéries qui ont touché la Dordogne ont laissé des traces. "Les sols détrempés, ainsi que les arbres, plus fragiles, pourraient tomber plus facilement que si le sol était sec", précise Valéry Mourot.

15 départements du Sud-Ouest en vigilance orange aux vents violents

Toute l'Aquitaine sera touchée par la tempête Fabien : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange. De très fortes vagues sont attendues sur le littoral atlantique, notamment la Gironde. Déjà, le week-end dernier, Météo France avait placé le département de la Dordogne en vigilance orange.