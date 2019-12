Dordogne, France

La Dordogne reste en vigilance orange crues - inondations jusqu'à ce dimanche 15 décembre, 16 heures. Météo France prolonge la vigilance météorologique et prévoit un pic de crue d'amont en aval dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 décembre, puis en fin de matinée ce dimanche.

Les zones de la Dordogne aval, la Vézère amont et aval, ainsi que l'Isle amont et aval sont particulièrement surveillés par les services concernés. La préfecture de la Dordogne appelle à la plus grande vigilance et à limiter strictement les déplacements, "en raison notamment des risques de chutes d'arbres et de submersion de route".

Routes coupées

Certaines routes pourraient être coupées selon l'évolution de la situation dans les heures à venir. La Préfecture précise que celles-ci seront indiquées sur le site internet dédié. Elle rappelle également quelques consignes de comportements : "rouler doucement, _ne pas s'engager à pied ou en voiture sur une route immergée ou à proximité d'un cours d'eau_, ne pas toucher de fils électriques tombés au sol".